Das Verhältnis zu China könnte sich weiter eintrüben. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet vor dem Hintergrund starker Handelsspannungen zwischen der Volksrepublik und der EU wegen geplanter Strafzölle auf chinesische E-Autos nicht mit einer Lösung des Konflikts während seiner Reise nach China. «Wir sehen da keine grossen Chancen», sagte Habeck am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters in Paju in Südkorea, der ersten Station seiner Ostasien-Reise. «Dass in China der Konflikt beigelegt wird, ist auszuschliessen.» Er könne nicht für die EU verhandeln, dies sei die Aufgabe der Europäischen Kommission. Aber als grösste europäische Volkswirtschaft habe die Stimme Deutschlands besonderes Gewicht. «Ich hoffe, dass es gelingt, in nächster Zeit lösungsorientierte Formate aufzusetzen. Wenn dazu meine Reise einen Beitrag leisten kann, wäre das gut», sagte Habeck.