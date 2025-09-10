Chinesische Waren werden einer Studie zufolge wegen der hohen US-Zölle teils nach Deutschland umgeleitet. Besonders deutlich wird dies bei Kupfer: Die Einfuhren aus der Volksrepublik hätten sich von Oktober 2024 - dem Monat vor der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten - bis Juni 2025 beinahe verdoppelt, heisst es in der Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Diese lag der Nachrichtagentur Reuters am Mittwoch vor. Demnach stiegen die Kupfer-Importe um 91 Prozent. Auch bei anderen Produkten gab es demnach kräftige Zuwächse, etwa bei Bekleidung (+24 Prozent) und bei Spielzeug, Spielen und Sportgeräten (+12 Prozent).