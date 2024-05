Schreckt die Politik ab?

Der Zufluss ausländischer Direktinvestitionen nach Deutschland ist im vergangenen Jahr um zwölf Prozent eingebrochen, zeigt eine Studie des Beratungsunternehmens EY - und damit stärker als in Europa. Dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge haben ausländische Unternehmen im vergangenen Jahr nur noch rund 22 Milliarden Euro in Deutschland investiert. Das ist der niedrigste Stand seit zehn Jahren. «Die Politik macht es für Unternehmen alles andere als attraktiv, in Deutschland zu investieren», sagt IW-Ökonom Christian Rusche über die industriepolitischen Auseinandersetzungen in der Ampel-Koalition von Bundeskanzler Olaf Scholz.