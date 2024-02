Insgesamt zeigt sich dem IW zufolge ein gespaltenes Bild. «Auf der einen Seite stehen die neuen Investitionen in China insgesamt, die in der Gesamtschau allein aus den dort erwirtschafteten Gewinnen finanziert werden», sagte Matthes, der beim IW den Bereich Internationale Wirtschaftspolitik, Finanz- und Immobilienmärkte leitet. «Auf der anderen Seite gibt es in den letzten vier Jahren offensichtlich auch Absetzbewegungen aus China.» Das zeigten die negativen Werte für die «Sonstigen Komponenten», unter denen das Beteiligungskapital meist eine besondere Rolle spiele. So zeige eine frühere IW-Studie mit Werten bis 2022, dass in den vergangenen Jahren mehr an Beteiligungen in China abgebaut als durch Geldströme aus Deutschland neu aufgebaut worden seien.