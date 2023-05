Expansion in die Innenstädte

Während die Geschäfte der Discounter zu Beginn vor allem auf der grünen Wiese entstanden, drängen sich Lidl und Aldi nun zunehmend in die Innenstädte und Bahnhöfe vor. "Pendlerlagen sind für uns wichtig", sagt Lidl-Schweiz-Immobilienchef Reto Ruch. Zwölf Geschäfte in oder um Bahnhöfe betreibt Lidl bereits, bekannt ist etwa der Shop im Bahnhof Bern. Aldi seinerseits ist etwa in den Bahnhöfen Lausanne und Zürich Stadelhofen zu finden.