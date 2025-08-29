Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im Juli auch dank günstiger Energiekosten weiter gesunken. Im Jahresvergleich fielen die Einfuhrpreise um 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Es ist bereits der vierte Rückgang in Folge. Volkswirte hatten nur einen Preisdämpfer von 1,2 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich gingen die Importpreise um 0,4 Prozent zurück, während Experten einen Rückgang um 0,3 erwartet hatten.