EU-Binnenmarkt rettet die Bilanz

Die nominalen Erlöse der Branche drehten 2025 sogar ins Positive: Hochgerechnet auf das Gesamtjahr ergibt sich nach ZVEI-Daten voraussichtlich ein Wert von 226 Milliarden Euro. Das wären 2,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gute Geschäfte innerhalb der Europäischen Union glichen Rückgänge in den wichtigen Exportmärkten USA und China aus. ZVEI-Präsident Kegel betont, angesichts der schwierigen geopolitischen Lage müsse der europäische Binnenmarkt gestärkt werden.