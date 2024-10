Bis einschliesslich August hat die Branche im laufenden Jahr eine negative Entwicklung genommen, wie der Verband weiter berichtet. Nach acht Monaten lag die Produktion 9,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Umsatz fiel 7,6 Prozent geringer aus als ein Jahr zuvor. Auch die Auftragseingänge deuten keine Trendwende an. In den ersten acht Monaten gingen die Bestellungen insgesamt um 10,9 Prozent gegenüber Vorjahr zurück. Zuletzt beschäftigte die deutsche Elektro- und Digitalindustrie 895.000 Menschen, wovon aktuell 34.800 in Kurzarbeit sind.