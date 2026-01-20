Für die Verbraucher sind das potenziell gute Nachrichten: In der Statistik werden ⁠die Preise für Produkte von Herstellern geführt, bevor sie etwa in den Gross- und Einzelhandel kommen. Sie sind deshalb ein früher Signalgeber für die ​allgemeine Inflation. Verbraucher mussten im Dezember 1,8 Prozent mehr ‌für Waren und Dienstleistungen bezahlen als ein ‍Jahr zuvor.