Die in den meisten Industrieländern stark gestiegenen Zinsen verteuern die Finanzierung für den Kauf von Waren «Made in Germany» deutlich. Auch die anhaltende Immobilienkrise in China und der Krieg in der Ukraine trüben die Aussichten. Mit dem wieder aufgeflammten Nahost-Konflikt kommt ein weiterer Belastungsfaktor hinzu.