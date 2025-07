«Rasche Besserung nicht in Sicht»

«Der deutschen Wirtschaft bläst weiterhin eine kräftige Brise von der aussenwirtschaftlichen Seite entgegen», fasste Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank die Entwicklung im Aussenhandel zusammen. «Rasche Besserung ist nicht in Sicht.» So hat sich die Stimmung in der deutschen Exportindustrie zuletzt eingetrübt. Die vom Ifo-Institut per Manager-Umfrage ermittelten Exporterwartungen sanken im Juli auf minus 1,7 Punkte, von minus 1,3 Punkten im Juni. «Der Exportwirtschaft fehlt es gegenwärtig an Dynamik», sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. Es gebe wenige Anzeichen für eine substanzielle Besserung.