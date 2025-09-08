Die Chancen auf einen Exportaufschwung stehen aktuell nicht besonders gut: Im Juli erhielt die Industrie 3,1 Prozent weniger Aufträge aus dem Ausland. Zudem reagierten die deutschen Exporteure wenig begeistert auf den Zolldeal zwischen der Europäischen Union und den USA. Das Barometer für deren Exporterwartungen sank im August tiefer in den negativen Bereich, wie das Ifo-Institut mitteilte. «In der Exportwirtschaft macht sich Ernüchterung breit», sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. «Ein Zollsatz von 15 Prozent von den USA ist zwar weniger als befürchtet, wird aber dennoch die Exportdynamik abschwächen.»