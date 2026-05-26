Einen Dämpfer musste im Mai etwa die Automobilindustrie verkraften. «Nach vier sehr optimistischen Monaten werden nun rückläufige Exporte erwartet», erklärte das Ifo-Institut. Auch in der Metallindustrie dürften die Auslandsumsätze sinken. Generell ‌stünden die energieintensiven Branchen auf den Weltmärkten unter Druck und rechneten mit Rückgängen ihres Auslandsgeschäfts. Die Elektrobranche blicke dagegen weiterhin leicht optimistisch auf das Exportgeschäft, ​wenn auch weniger ausgeprägt als im Vormonat. Auch die Möbelhersteller ​erwarten den Angaben zufolge steigende Exporte.