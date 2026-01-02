Sand im Getriebe

«Im US-Geschäft belasten vor allem die seit 2025 erhöhten Zölle auf EU-Waren die Nachfrage nach deutschen Produkten», sagte Jandura. «Sie ​wirken wie eine dauerhafte Zusatzbelastung auf Preise und Margen.» Seit August ‌2025 gelten für die meisten Waren aus der Europäischen ‍Union US-Zölle von 15 Prozent - ein Vielfaches des früheren Satzes. Das wirke wie Sand im Getriebe des transatlantischen Handels.