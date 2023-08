Zu dem trüben Ausblick der Exportbranche passt, dass sich die Stimmung in den Chefetagen der Wirtschaft im August erneut verschlechtert hat. Das am Freitag veröffentlichte Ifo-Geschäftsklima sank das vierte Mal in Folge. Die Unternehmen waren mit den laufenden Geschäften unzufriedener und bewerteten ihre Aussichten ebenfalls skeptischer.