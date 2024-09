«Der Erfolg in China ist in hohem Masse ausschlaggebend für den Gesamterfolg der Unternehmen», wird in dem Brief betont. Das betreffe nicht nur den Geschäftserfolg, sondern auch das Vorantreiben von Innovationen. «Insbesondere in diesem Jahr zeigen unsere Umfragen, dass deutsche Unternehmen in China unter einem besonderen Wettbewerbsdruck mit lokalen Unternehmen stehen.»