Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhten sich die Großhandelspreise um 12,8 Prozent - das ist der geringste Anstieg seit mehr als einem Jahr. Der bisherige Höhepunkt wurde im April mit einem Plus von 23,8 Prozent erreicht - die stärkste Zunahme seit Einführung der Statistik 1962. Mit der sinkenden Teuerungsrate mehren sich die Hinweise, dass die Inflation in Deutschland ihren Höhepunkt überschritten haben könnte. Der Großhandel gilt als Scharnier zwischen Herstellern und Endkunden. Höhere Kosten landen am Ende zumindest teilweise bei den Konsumenten.