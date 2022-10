Das Können der Viertklässler in Deutsch und Mathematik ging bundesweit im Vergleich zu den Studien von 2011 und 2016 deutlich zurück. "Der negative Trend hat sich seit 2016 sogar verstärkt", erklärte die Kultusministerkonferenz (KMK). Die Corona-Pandemie mit langen Schulschliessungen, Wechselunterricht und Distanzlernen habe Spuren hinterlassen, sagte KMK-Präsidentin Karin Prien (CDU). Vor allem Kinder aus sozial schwächeren Familien und oder mit Migrationshintergrund seien betroffen. Zudem werde zu spät individuell gefördert. "Wir investieren in Deutschland zu wenig in den Elementarbereich", sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin. Stark-Watzinger plädierte für langfristige Massnahmen. Ziel des Startchancen-Programms seien bis zu 4000 Schulen mit Modellcharakter, "die dort unterstützen, wo die Herausforderungen am grössten sind".