«Der Abwertungszyklus kommt absehbar zu einem Ende und wir sehen eine Belebung am Transaktionsmarkt», sagte LEG-Chef Lars von Lackum. «Wir erwarten für das zweite Halbjahr eine deutliche Stabilisierung der Werte», fügte er hinzu. Den Aktionären stellte er eine deutlich höhere Dividende für 2024 in Aussicht. Bei den Anlegern kam das gut an. LEG-Aktien steigen am Morgen um 5,3 Prozent auf ein Zweieinhalb-Monats-Hoch von 85,42 Euro. Auch Vonovia-Anteilsscheine legten zu.