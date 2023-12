Kostengünstiger und doch nutzerfreundlich zu bauen sei in der aktuell angeschlagenen Wirtschaftslage wichtiger denn je, teilte die Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) am Dienstag mit. Nach geltendem Baurecht müssten viele technische Regelungen und Standards beachtet werden - «ohne Rücksicht darauf, ob und in welchem Umfang diese wirklich notwendig sind». Oft könnte einfacher und damit auch erheblich billiger gebaut werden, wenn es denn möglich wäre, dies zwischen Auftraggebern und Wohnungskäufern auf der einen sowie Bauausführenden und Auftragnehmern auf der anderen Seite rechtssicher vertraglich festzulegen.