Die Mehrheit der Analysten geht davon aus, dass das Angebot an erschwinglichen Wohnungen in den kommenden zwei bis drei Jahren weit hinter der Nachfrage zurückbleiben wird. «Aufgrund der erheblichen Anzahl von Projektstornierungen werden die Wohnungsfertigstellungen insgesamt auf 225.000 Einheiten im Jahr 2024 und auf nur 195'000 Einheiten im Jahr 2025 sinken», sagte BayernLB-Immobilienanalyst Sebastian Schnejdar. «Das Wohnungsangebot wird also abnehmen. Dies gilt umso mehr für das Angebot an bezahlbaren Wohnungen, das in den kommenden zwei bis drei Jahren noch weiter zurückgehen wird.»