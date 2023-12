Die Immobilienpreise in Deutschland sind einer Studie zufolge im zu Ende gehenden Jahr erstmals seit 2010 gesunken. Baugrundstücke, Eigenheime und Eigentumswohnungen in den mehr als 150 untersuchten Städten waren durchschnittlich um zwei Prozent günstiger als im Vorjahr, wie aus einer Reuters am Dienstag vorliegenden Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervorgeht.