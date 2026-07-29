Da die deutsche Wirtschaft viele Vorprodukte und Rohstoffe aus dem ​Ausland ​bezieht, wirken sich die Einfuhrpreise früher oder ⁠später auch auf die allgemeine Inflation ​aus. Im Juni stiegen die ⁠Verbraucherpreise allerdings nur noch um 2,3 Prozent zum Vorjahresmonat, nachdem die Ölpreise ‌gesunken waren. Zudem hatte die Bundesregierung einen Tankrabatt eingeführt, um Verbraucher wie Unternehmen zu entlasten. Dieser ist inzwischen ausgelaufen, weshalb für ‌Juli eine höhere Inflationsrate erwartet wird.