In den einzelnen Branchen fiel das Neugeschäft im März sehr unterschiedlich aus. Im Sonstigen Fahrzeugbau - hierzu zählen etwa Flugzeuge, Schiffe und Züge - gingen die Auftragseingänge um 2,3 Prozent zurück. Bei den Herstellern von Metallerzeugnissen fiel das Minus mit 4,5 Prozent sogar noch grösser aus. Die Automobilindustrie (plus 1,1 Prozent) und die Hersteller von elektrischer Ausrüstung (plus 5,9 Prozent) meldeten dagegen eine wachsende Nachfrage.