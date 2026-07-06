Die Auslandsaufträge legten im Mai um 2,2 Prozent zu. Dabei nahmen die Bestellungen aus der Euro-Zone um 11,2 Prozent zu, während ​die aus ​dem übrigen Ausland um 3,2 Prozent ⁠schrumpften. Die Inlandsaufträge stiegen um 1,3 Prozent. Werden ​Grossaufträge ausgeklammert, legten die gesamten ⁠Bestellungen im Mai nur um 1,0 Prozent zu. Im weniger schwankenden Dreimonatsvergleich lag der ‌Auftragseingang von März bis Mai um 0,2 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor.