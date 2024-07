«Der schwache Auftragseingang spiegelt die derzeit schwierige Situation in der globalen Industrie wider», kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Auch in den USA und China habe sich das verarbeitende Gewerbe zuletzt schwach entwickelt. Deutschlands Industrie ist besonders stark vom Export und von niedrigen Energiepreisen abhängig. Letztere sind jedoch immer noch erhöht, und der Aussenhandel kommt nicht recht in Schwung.