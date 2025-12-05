Ökonomen sehen ebenfalls keinen Anlass für Euphorie. «Trotzdem steckt die deutsche Industrie weiter in einer tiefen Strukturkrise», sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. «Wir erwarten für das nächste Jahr nur deshalb mehr Wirtschaftswachstum, weil die Bundesregierung die Nachfrage schuldenfinanziert anfacht.» Das sieht Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank ähnlich: «Der Zuwachs ist schön, Aufträge fehlen dennoch an allen Ecken und Enden.» Er verwies darauf, dass die Aufträge im Oktober um 0,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats lagen.