«Der Negativtrend der vergangenen Monate setzt sich fort», sagte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger. «Für das dritte Quartal sieht es nun nach einem kräftigen Minus aus.» Für die bereits niedrige Kapazitätsauslastung zeichne sich kein neues Leben ab. «Manches Unternehmen dürfte den Einsatz der Fiskal-Bazooka nun noch mehr herbeisehnen», sagte der Analyst mit Blick auf die geplanten Milliarden-Ausgaben der Koalition für die Infrastruktur. «Stand jetzt reicht diese aber nicht aus, um die chronischen Probleme in der Industrie auf Dauer zu beheben.» Der schleichende Beschäftigungsabbau dürfte erst einmal anhalten.