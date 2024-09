Die Bestellungen wuchsen im Juli um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat und damit bereits das zweite Mal in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem Rückgang von 1,5 Prozent gerechnet, nachdem es im Juni mit revidiert plus 4,6 (bisher: 3,9) Prozent den ersten Zuwachs in diesem Jahr gegeben hatte.