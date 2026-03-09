Jens-Oliver Niklasch, LBBW:

«Die ⁠Zahlen sind nichts für schwache Nerven. Mit einem deutlichen Rückgang des Auftragseingangs war aufgrund der starken Vormonate ja allgemein gerechnet worden. ‌Dass es gleich zweistellig abwärts geht, ist dann aber doch eine herbe Ernüchterung. ‌Dazu der erneute Rückgang in der Produktion, auch wenn ​ein Minus um 0,5 Prozent eher im normalen Schwankungsbereich liegt. Nachdem in der Summe die Zahlen aus der Industrie in den Vormonaten überwiegend positiv überraschten, hat sich heute die Konjunktur wieder von ihrer unbeständigen Seite gezeigt. Dazu der dramatische Anstieg des Ölpreises. Die Rufe nach staatlichen Eingriffen, sei es durch die Fiskalpolitik, sei ‌es durch die Geldpolitik, werden wieder lauter werden. In der Summe halten wir aber zunächst weiter daran fest, dass im laufenden Jahr die Konjunkturzahlen besser sein werden als im Vorjahr.»