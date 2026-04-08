«Das ist ein schöner Zuwachs, der wegen des Iran-Kriegs aber kaum Wert hat», kommentierte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. So ‌beziehe sich der Auftragsanstieg auf Februar, als im Iran noch nicht Krieg geführt worden sei. Die Unsicherheit durch den Konflikt dürfte Unternehmen im März bei ​der Auftragsvergabe bereits gehemmt haben. «Wegen des Energiepreisschocks bedarf es ​zudem neuer Preiskalkulationen.» Ob sich die geopolitische Lage ​nun nach der für zwei Wochen geplanten Feuerpause wirklich beruhige, und die für die ‌Energieversorgung wichtige Strasse von Hormus freikomme, bleibe abzuwarten. «Klar ist, dass die Industrie in diesem Jahr einen deutlich höheren Rohölpreis zu verarbeiten hat», sagte der Analyst. ​Das ​schmälere die positiven Impulse, die ⁠vom Fiskalpaket der Bundesregierung mit Mehrausgaben für Infrastruktur und ​Verteidigung eigentlich ausgehen ⁠sollten.