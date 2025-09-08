Darüber hinaus war die Fertigung im Juni höher als bisher bekannt. Das Bundesamt revidierte die Daten nach deutlich oben. Demnach wurde 0,1 Prozent weniger produziert, nachdem zuvor ein Dämpfer um 1,9 Prozent gemeldet worden war. «Das Ausmass der Revision ist auf Korrekturmeldungen eines Unternehmens aus der Automobilindustrie und Datenergänzungen zurückzuführen», erklärte das Bundesamt.