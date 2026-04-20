Der BDI ​bekräftigte seine Kritik an den wirtschaftspolitischen ​Rahmenbedingungen. «Die Ursache liegt bei uns», so der BDI-Präsident. Er nannte als Beispiele ‌auch hohe Lohnstückkosten und Lohnnebenkosten sowie viel Bürokratie. «Wir sind als Standort nicht mehr wettbewerbsfähig.» Die Regierung müsse bis zum Sommer ein umfangreiches Reformpaket ​vorlegen. «Was ​bisher verkündet wurde, ist ⁠enttäuschend, mutlos und geht am Thema vorbei. ​Es ist im Wesentlichen ⁠eine Reaktion auf den Iran-Krieg, nicht ein Reformkonzept für mehr Wettbewerbsfähigkeit.»