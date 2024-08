Im August sanken die Energiepreise um durchschnittlich 5,1 Prozent zum Vorjahresmonat. «Benzin, Diesel und Heizöl waren im August günstiger als zuvor», betonten die Ökonomen der Landesbank Hessen-Thüringen. So fiel der Benzinpreis dem ADAC zufolge in den vergangenen Tagen zeitweise auf den niedrigsten Stand des Jahres. Dienstleistungen verteuerten sich hingegen mit 3,9 Prozent überdurchschnittlich. «Hohe Lohnabschlüsse treiben weiterhin die Dienstleistungspreise», hiess es dazu bei der Helaba. Viele Unternehmen versuchen, gestiegene Personalkosten an ihre Kunden weiterzureichen. Für Nahrungsmittel wurden im Schnitt 1,5 Prozent mehr verlangt als im August 2023.