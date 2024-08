Die Konsumentenpreise dürften im August um durchschnittlich 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat steigen, wie eine am Montag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter Ökonomen von zwölf Banken zeigt. Das wäre die niedrigste Teuerungsrate seit April 2021. Im Juli war sie noch auf 2,3 Prozent gestiegen, von 2,2 Prozent im Juni. Das Statistische Bundesamt will am Donnerstag eine erste Schätzung für August veröffentlichen.