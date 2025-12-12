Kräftig steigende Preise für Dienstleistungen haben im November einen Rückgang der Inflation verhindert. Die Kosten für die Lebenshaltung stiegen in Deutschland um 2,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag eine frühere Schätzung bestätigte. Im Oktober lag die Inflationsrate ebenfalls bei 2,3 Prozent, nachdem sie im September mit 2,4 Prozent einen Jahreshöchststand markiert hatte. «Die Entwicklung der Verbraucherpreise hat sich zum Jahresende vorerst stabilisiert», sagte die Präsidentin des Bundesamtes, Ruth Brand. Von Oktober auf November fielen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent.