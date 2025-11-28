Die Bundesbank gibt noch keine vollständige Entwarnung. «In den nächsten Monaten dürfte die Inflationsrate vor allem aufgrund von Basiseffekten vorübergehend noch etwas höher ausfallen», schreibt sie in ihrem aktuellen Monatsbericht. Anfang 2026 dürfte etwa ein preiserhöhender Basiseffekt bei Nahrungsmitteln anstehen. Dem stehe eine sinkende Teuerung im Energiebereich gegenüber. «Bei letzterer dürfte die Teuerung unter anderem aufgrund der geringeren Netzentgelte für Strom wieder deutlich sinken, trotz höherer CO2-Preise im nationalen Emissionshandelssystem», hiess es. Grundsätzlich sei der Inflationsausblick für den Beginn des kommenden Jahres unsicherer als üblich, betonte die Bundesbank.