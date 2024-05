Rückschlag im Kampf gegen die Inflation: Im Mai ist die Teuerungsrate in Deutschland wegen deutlich höherer Dienstleistungspreise erstmals in diesem Jahr gestiegen. Die Verbraucherpreise zogen um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Ökonomen hatten einen Anstieg in dieser Höhe vorausgesagt. Im März und April lag die Inflationsrate mit jeweils 2,2 Prozent noch auf dem niedrigsten Wert seit rund drei Jahren.