Der Ende Februar begonnene Krieg der USA und Israels gegen den Iran hat die Energiepreise in die Höhe getrieben. Um das Tanken für Verbraucher wie ​Unternehmen günstiger zu machen, wurde von der Bundesregierung im Mai ein befristeter Tankrabatt eingeführt, ​der noch bis Ende Juni gilt. «Die aktuellen Rohölpreise lassen ​vermuten, dass die Preise für Diesel und Benzin im Juni noch etwas weiter zurückgehen könnten», sagte Ökonom Schmieding. Das könne es ‌der Bundesregierung erleichtern, den zweimonatigen Tankrabatt anschliessend mit einem geringeren Preisnachlass zu verlängern oder ihn trotz der kommenden Sommerreisesaison ganz auslaufen zu lassen.