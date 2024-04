In der nach Deutschland zweitgrössten Volkswirtschaft Frankreich ist die Inflationsrate im März überraschend deutlich auf 2,4 Prozent gefallen - den niedrigsten Wert sei August 2021. In Italien, der Nummer drei der Euro-Zone, zogen die Preise mit 1,3 Prozent ebenfalls schwächer an als erwartet. Beide Werte sind nach einheitlichen europäischen Standards berechnet. Legt man diesen Massstab bei der deutschen Inflationsrate an, dürfte sie im März auf 2,4 Prozent gefallen sein, von 2,7 Prozent im Februar.