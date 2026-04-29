Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 2,9 ‌Prozent mehr ⁠als ein Jahr zuvor, nachdem die Teuerungsrate im März noch bei 2,7 Prozent ⁠gelegen hatte und im Februar bei 1,9 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in einer ‌ersten Schätzung mit. Das ist der höchste Wert seit Anfang ‌2024. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen ​hatten sogar mit einem Anstieg auf 3,0 Prozent gerechnet. Von März auf April zogen die Preise um 0,6 Prozent an.