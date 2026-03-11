Für Energie mussten ​Verbraucher 1,9 Prozent weniger bezahlen als ein Jahr zuvor (Januar: -1,7 Prozent). Verbraucher profitierten etwa von günstigeren Preisen für Erdgas (-4,4 Prozent), Strom (-4,1 Prozent) und Fernwärme (-1,0 Prozent), nachdem die Gasumlage abgeschafft und die Netzentgelte gesenkt wurden. Kraftstoffe verteuerten sich um 0,3 Prozent. «Die Kriegshandlungen im Iran ‌und dem Nahen Osten seit dem 28. Februar 2026 haben sich noch nicht auf das Februar-Ergebnis der Verbraucherpreise ausgewirkt», so die Statistiker. Seither sind die Weltmarktpreise für Öl ​und Gas stark gestiegen. Die Verbraucher spüren das beim Tanken: An ​den Zapfsäulen kosten Benzin und Diesel deutlich mehr ​als zwei Euro je Liter. Ökonomen rechnen deshalb mit einem Inflationsanstieg im März.