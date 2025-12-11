SPD macht bei industriestrompreis Druck

Bas verwies darauf, dass es zentral sei, in der Wirtschaftskrise Industriearbeitsplätze zu sichern. So sei es wichtig, dass der Industriestrompreis wie geplant gesenkt werde und die Kraftwerksstrategie komme. Nach den Worten von Merz kommt die Regierung bei der nötigen Einigung mit der EU-Kommission voran. «Wir sind auch da kurz vor einem Abschluss», sagte Merz. Die Kommission habe in Aussicht gestellt, die Pläne für neue Gaskraftwerke sowie für die Strompreiskompensation und den Industriestrompreis zu genehmigen. Es gebe nur noch wenige Detailfragen, etwa ob die verschiedenen Hilfen von Unternehmen gleichzeitig genutzt werden könnten. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) habe die Regierung jedoch informiert, dass die Pläne «weitgehend durch» seien. Die Genehmigungen seien «im Grunde genommen so gut wie fertig».