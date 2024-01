Städte und Gemeinden würden mittlerweile mehr als 70 Milliarden Euro jährlich für soziale Leistungen ausgeben - eine Verdoppelung seit 2005. Ein weiterer Anstieg sei erwartbar. «In Zeiten knapper Kassen müssen diese steigenden Kosten mit dem Verzicht auf Investitionen teuer erkauft werden», erklärte Brandl. «Diese Entwicklung darf so nicht weitergehen.» Investitionen müsse Vorrang eingeräumt werden. Dazu sei es notwendig, über alle staatlichen Ebenen hinweg Sparpotenziale auszuschöpfen und keine neuen Leistungsversprechen abzugeben. «Der Staat kann nur das verteilen, was er vorher an Steuern eingenommen hat.»