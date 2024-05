Nach dem leichten Plus zu Beginn des laufenden Jahres dürfte die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal erneut etwas ansteigen, hiess es im am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank. «Insgesamt nimmt die Konjunktur in der Grundtendenz wohl allmählich etwas Fahrt auf».