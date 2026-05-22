Die Einkommenserwartungen, die sich mit Beginn ‌des Irankrieges deutlich eingetrübt hatten, fallen im Mai merklich positiver aus als im April. Das Barometer steigt auf minus 13,0 Punkte - ein Plus von 11,4 Zählern im Vergleich ​zum Vormonat. Die Anschaffungsneigung, also die Bereitschaft zu grösseren Käufen wie ​etwa Autos oder Computer, bleibt trotz eines ​leichten Anstiegs weiter verhalten. Dieser Indikator verbessert sich um 1,2 Punkte im Vergleich zum Vormonat und ‌liegt nun bei minus 13,2 Punkten. «Der Indikator, der sich ohnehin seit Längerem im Minus befindet, bleibt daher weiterhin eingetrübt und signalisiert, dass die Verbraucher es derzeit nicht ​besonders ratsam finden, ​grössere Anschaffungen zu tätigen», erläutert Bürkl.