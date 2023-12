Nach Angaben des Spitzenverbandes der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung (GKV) nehmen die Insolvenzen auch in der Pflege zu. «Die Insolvenzen sind ein Warnsignal. Wir haben zwar noch keinen Rückgang an Versorgungsverträgen in der ambulanten oder stationären Versorgung, aber wir haben beispielsweise in den Pflegeheimen innerhalb eines Jahres zwei Prozent weniger Plätze zur Verfügung. Dabei steigt der Bedarf, weil die Gesellschaft älter wird. Wir haben heute etwa fünf Millionen Pflegebedürftige, das wird in den nächsten Jahren hochgehen bis auf etwa sechs Millionen Menschen», sagte GKV-Vize Gernot Kiefer der «Rheinischen Post» (Mittwochausgabe). Grund sei der Personalmangel und das dadurch gestiegene unternehmerische Risiko.