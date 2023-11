Der DAV und die Finanzaufsicht BaFin geben dafür eine Empfehlung ab, der das Bundesfinanzministerium in der Regel folgt. In der Dauer-Niedrigzinsphase war der Satz immer weiter abgeschmolzen worden, zuletzt 2022 von 0,75 auf 0,25 Prozent. Er orientiert sich an der Rendite, die die Versicherer langfristig mit sicheren Papieren erwirtschaften können, abzüglich eines Sicherheitspuffers von 0,4 Prozent.