Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der mehr als 100 befragten Tochterunternehmen von Maschinen- und Anlagenbaufirmen in Indien rechnet demnach mit steigenden Auftragseingängen in den kommenden Monaten. Die Baumaschinenbranche in Indien zum Beispiel profitiert nach Verbandsangaben von öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur. «Dies dürfte die im internationalen Vergleich hohen Logistikkosten für produzierende Unternehmen in Indien senken», erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.