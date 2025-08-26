«Wir fordern die Kommission nachdrücklich auf, alle verfügbaren Anstrengungen zu unternehmen, um die EU von den Zöllen auf Stahl- und Aluminiumderivate zu befreien», zitierte «Politico» aus dem Brief. Es müsse sichergestellt werden, dass Maschinen und Ausrüstungen von künftigen sektoralen Zöllen ausgenommen werden. «Für viele der betroffenen Unternehmen bedeutet das: Ihr US-Geschäft steht vor dem Aus», sagte der Abteilungsleiter Aussenwirtschaft des VDMA, Oliver Richtberg, dem «Handelsblatt».